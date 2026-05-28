Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: Dede ve torun hayatını kaybetti, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 28.05.2026 20:13 Son Güncelleme: 28.05.2026 20:17

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Salih Çoban (76) ile torunu Damla Çoban (17) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Amasya'daki kaza, saat 17.00 sıralarında Amasya'nın Yeşilöz kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Amasya yönüne seyir halinde olan İ.Ş. yönetimindeki 34 MLY 683 plakalı otomobil, kavşaktan geçiş yapmak isteyen Salih Çoban idaresindeki 60 YA 491 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.Ş. idaresindeki otomobil alev alarak yandı. Araçta bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

DEDE VE TORUN ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Çoban ile yanında bulunan torunu Damla Çoban hayatını kaybetti, yanan otomobilde bulunan S.Ş. ile G.Ş. ise yaralandı.

Ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar S.Ş. ve G.Ş.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden dede ve torunun cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
