Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da korkutan kaza: Yolcu otobüsü TIR'a ok gibi saplandı! 11 yaralı
Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:28 Son Güncelleme: 14.03.2026 10:29

Amasya'da korkutan kaza: Yolcu otobüsü TIR'a ok gibi saplandı! 11 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazada 11 kişi yaralandı.

Amasya’da korkutan kaza: Yolcu otobüsü TIR’a ok gibi saplandı! 11 yaralı
Kaza, saat 05.00 sıralarında Merzifon–Samsun kara yolu Kayadüzü köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Ordu yönüne giden Engin F. yönetimindeki yolcu otobüsü, Bursa'dan Trabzon'a giden Murat Ç. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

11 YOLCU YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 44 yolcudan 11'i yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 11 yaralı, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da korkutan kaza: Yolcu otobüsü TIR'a ok gibi saplandı! 11 yaralı
