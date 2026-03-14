Amasya’da korkutan kaza: Yolcu otobüsü TIR’a ok gibi saplandı! 11 yaralı

11 YOLCU YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 44 yolcudan 11'i yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 11 yaralı, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.