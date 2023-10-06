Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.10.2023 18:05 Son Güncelleme: 6.10.2023 18:43

Amasya’da merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Amasya’da bir apartmanın merdivenlerinden indiği sırada düşen 79 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

SERKAN ATICI
Amasya’da merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Amasya Yüzevler Mahallesi Nuri Ayvalı Sokak Kışlak apartmanında oturan 79 yaşındaki yaşlı adam, apartmanın merdivenlerin aşağı inerken dengesini kaybederek düştü. Merdivenlerden aşağı düşen 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Koç, Amasya Belediyesi Cenaze aracı ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın hayatını kaybetmesiyle ilgili polisler inceleme başlatırken, kesin ölüm sonucu yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

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Amasya’da merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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