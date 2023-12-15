Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Giriş Tarihi: 15.12.2023 17:08 Son Güncelleme: 15.12.2023 17:40

Amasya’da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Amasya’nın Merzifon İlçesinde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi ile otomobil feci şekilde çarpıştı.

SERKAN ATICI
Amasya’da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Amasya'nın Merzifon İlçesi Çaybaşı Köyü mevkiinde H.A yönetimindeki öğrenci servisi ile M.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya dönerken öğrenci servisinde bulunan 5 öğrenci ve 1 şoför yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı 6 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken araçların ikisi de kullanılamaz hale geldi.

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