Amasya’da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Amasya'nın Merzifon İlçesi Çaybaşı Köyü mevkiinde H.A yönetimindeki öğrenci servisi ile M.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya dönerken öğrenci servisinde bulunan 5 öğrenci ve 1 şoför yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı 6 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken araçların ikisi de kullanılamaz hale geldi.