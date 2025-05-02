Amasya’da “Öncü-Artçı” yöntemiyle göçmen kaçakçılığı!

Göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar sürerken göçmen kaçakçılarının polise yakalanmamak için bulduğu yöntemler ise sürekli değişiyor. Yoldaki denetimleri kontrol etmek ve bu sayede polise yakalanmamak için tek kişinin olduğu öncü bir araç gönderen ve 6 kaçak göçmeni artçı araçta taşıyan şüpheliler, Amasya polisi tarafından fark edildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, doğu illerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen ve artçı-öncü şeklinde seyir halinde olan iki araç, Amasya'da polis ekipleri tarafından durduruldu.

Yapılan kontrollerde, öncü aracın A.P. isimli şahıs tarafından kullanıldığı ve araçta yalnız olduğu tespit edilirken, E.G isimli şahsın kullandığı artçı araçta ise Afganistan uyruklu 6 erkek düzensiz göçmen yakalandı. Ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı anlaşılan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği değerlendirilen A.P. ve E.G. isimli şüpheliler hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.