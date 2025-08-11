Amasya’da patpatla otomobil çarpıştı! 2 ölü

Amasya Çiğdemlik Köyü yakınlarında seyir halindeki araç, patpat diye tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı. Kazada patpatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay Taşova-Amasya Yolu üzerinde Çiğdemlik Köyü yakınlarında meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında Taşova Amasya Yolu üzerinde seyreden otomobil, petrol istasyonu yakınlarında hareket halindeki patpata çarptı. Kazada patpat diye tabir edilen tarım aracı ikiye bölünürken otomobil hurdaya döndü. Çarpışmanın şiddeti ile patpatın üzerinde bulunan ve yola savrulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.