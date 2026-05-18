Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da sahte ilanla 34 kişiyi dolandıran zanlılar yakalandı
Giriş Tarihi: 18.05.2026 22:28

Amasya'da verdikleri sahte ilanlarla 34 kişiyi yaklaşık 3 milyon 450 bin TL dolandıran 11 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık öncesi kişilerden para karşılığı banka hesapları temin eden şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda M.K, A.M ve D.K. isimli şahısların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere Amasya'da kişilerden para karşılığı banka hesapları temin ettikleri belirlendi.

Bu hesaplar üzerinden bağlantılı oldukları şüpheliler ile birlikte çeşitli sosyal medya platformlarında elektronik eşya, tarım aletleri, oto yedek parça, araç kiralama, otel rezervasyon gibi kategorilerde sahte ilanlar veren şahısların bu yöntemle 34 vatandaşı dolandırıp, yaklaşık 3 milyon 450 bin TL tutarında zarara uğrattıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şahıs yakalandı. Şahıslardan 6'sı çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

