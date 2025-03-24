Amasya’da sessiz ölüm: Ocaktan sızan gaz hayattan kopardı!

Edinilen bilgiye göre, Amasya Üçler Mahallesinde bir apartmanın en üst katında yalnız yaşayan 76 yaşındaki Fatma Kılıç'tan iki gündür haber alamayan ve şehir dışında yaşayan yakınları, durumu komşularına bildirdi. 76 yaşındaki Kılıç'ın kapısını çalan komşular, içeriden bir yanıt gelmeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açan itfaiye ekipleri, 76 yaşındaki Fatma Kılıç'ı yoğun gaz kokusu arasında yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında talihsiz kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.