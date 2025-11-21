Amasya’da sır ölüm çözüldü: Gaz sızıntısı değil akraba vahşetiymiş!

8 AY SÜREN SORUŞTURMA

İlk incelemede, Kılıç'ın çay demlemek için ocağa koyduğu çaydanlığı unuttuğu, taşan suyun ateşi söndürmesiyle gazın odaya yayıldığı ve gaz sızıntısından zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Ancak boynundaki darp izleri üzerine ölüm şüpheli bulundu, Kılıç'a otopsi yapıldı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 8 ay süren kapsamlı çalışma sonucunda şüpheli bulgulara ulaştı. Bu kapsamda 300'den fazla kişinin ifadesi alındı, DNA incelemeleri yapıldı. İstanbul'da yaşayan akrabası Haşim Özer'in olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Özer'in, borç istediği Kılıç'ı boğarak öldürdüğü, olayın gaz zehirlenmesi gibi görülmesi için çaydanlığı ocağa koyup gazı açtığı belirlendi.