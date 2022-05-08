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Giriş Tarihi: 8.5.2022 11:13 Son Güncelleme: 8.5.2022 11:18

Amasya'da trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

FERHAT LAP FERHAT LAP
Amasya’da trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Amasya çevre yolu otagar çıkışı Turhal istikameti T1 tünelinin girişinde iki araç çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Amasya çevre yolu otagar çıkışı Turhal istikameti T1 tünelinin girişinde meydana gelen kazada, Gökhan Fidan kontrolündeki araç ile Özkan Kiraz yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ve hafif ticari araç içerisinde bulunan Sudenaz Kiraz, Mustafa Argun, Ergin Nagihan Kiraz, Nurbanu Kiraz ve Emine Argun yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aynı araçta bulunan Durdane Argun ve Hacer Kiraz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

7 yaralı çok sayıda ambulans ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından tünel çıkışından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Amasya'da trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
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