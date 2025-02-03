Amasya’da ‘U’ dönüşü kazası: 1’i ağır, 2 yaralı!

Kaza, dün akşam Şehit Ahmet Özsoy Caddesinde meydana geldi. Ozan B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, Ersin E.'nun 'U' dönüşü için manevra yaptığı 05 AL 355 plakalı otomobiline çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ozan B. ve Elif O. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.