Amasya’nın kapanmayan yarası: Çeltek maden faciası

34 yıl önce bugün Amasya, tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadı. 7 Şubat 1990 tarihinde Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Kömür Madeni, 68 işçiye mezar oldu. Grizu patlamasında hayatını kaybeden 68 maden işçisinden 5'inin cansız bedeni, göçük altından hiçbir zaman çıkarılamadı.

Amasya'nın Merzifon İlçesinde bulunan Çeltek Linyit Madeni 7 Şubat 1990 tarihinde, Türkiye'nin en acı facialarından birine sahne oldu. Ekmeğini yerin yüzlerce altında arayan madenciler, 16.00 - 24.00 vardiyasında çalışmak için yerin yüzlerce metre altına indi. Maden işçileri arasında bir gelenek halini alan hellaleşme seremonisi, 68 işçi için son defa yapıldı. Sevdikleriyle helalleşerek yerin yüzlerce metre altına inen madenciler, bir daha yukarı çıkamadı.

Linyit madeninde yaşanan grizu patlamasıyla çıkan yangın ve göçükte 68 işçi hayatını kaybetti. 68 işçiden 63'nün cesedi madenden çıkarılabildi. Madende meydana gelen yangının sönmesi için havalandırma bacalarından beton döküldü. Beton dökülmesi ile madende kalan 5 işçinin cansız bedeni hiçbir zaman çıkarılamadı.

7 Şubat 1990 yılında meydana gelen Çeltek Maden Faciasında hayatını kaybeden 68 işçi, Amasya'da facianın yaşandığı madende ve Merzifon Kayadüzü Köyünde her yıl anılıyor.

Hayatını kaybeden 68 maden işçisi, Facianın 34'cü yıl dönümünde unutulmadı. Facianın 34'cü yıldönümünde Merzifon Kayadüzü Köyü Muhtarı Veli Keskin yaşamını yitiren maden işçileri adına anma ve mevlit düzenledi. Muhtar Keskin "Hayatını kaybeden 68 madencimizi unutmuyoruz, her yıl 7 Şubat'ta anma yapıyor, mevlüt okutuyoruz. Madenciler için anı evi yaptık ve hepsinin fotoğraflarını buraya astık. İşçilerin aileleri işçiler adına yapılan maden anı evini ziyaret ediyor, o günleri anıyor, unutmuyor" diye konuştu.