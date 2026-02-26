Ambarlı Limanı’nda 14 milyarlık uyuşturucu operasyonu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Ekvator ülkesinden transit olarak Bulgaristan'a gidecek olan 2 adet konteynerin Ambarlı Limanı'na gelmesi üzerine 800 çuval balık ununun toz formunun kriminal incelemesi sonucu toplamda 3 ton 344 kilo balık ununa emdirilmiş vaziyette 127 kilo kokain içeren maddeye Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

14 MİLYAR TL DEĞERİNDE

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eşyaların Türkiye'den transit geçecek olması nedeniyle Türkiye'de herhangi bir şüpheli tespit edilemedi. Soruşturma kapsamında Ekvator ve Bulgaristan'daki faillerin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor. El konulan kokain içerdiği tespit edilen maddelerin değerinin ise 14 milyar TL olduğu belirlendi.