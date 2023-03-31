Haberler Yaşam Haberleri Ambeleye Kalkmak Ne Demek? Araç Ambeleye Kalkınca Ne Yapılmalı?
Giriş Tarihi: 31.3.2023 11:37 Son Güncelleme: 31.3.2023 11:38

Ambeleye Kalkmak Ne Demek? Araç Ambeleye Kalkınca Ne Yapılmalı?

Sürücülerin özellikle hâkim olması gereken bazı konular vardır. Bu konuları araştırırken ambeleye kalkmak ne demek, sorusu ile karşılaşırız. Diesel Runaway ülkemizde ambeleye kalkmak olarak bilinir. Ambeleye kalkmak nedir, dediğimizde aracın hiç durduğu yerde yanıyormuşçasına duman atan araçlar akıllara gelir. Ambeleye kalkmak neden olur, sorusuna yakıt ve yağın birbirine karışmasıyla oluşur yanıtını veririz. Araç ambeleye kalkınca ne yapılmalı, birlikte araştıralım.

Ambeleye Kalkmak Ne Demek? Araç Ambeleye Kalkınca Ne Yapılmalı?

Diesel Runaway veya bir diğer adıyla Ambeleye Kalkmak ne demek, sorusuna aracın yakıt ve yağının birbirine karışması yanıtını verebiliriz. Ambeleye Kalkmak nedir, dediğimizde karışan yağ ve yakıtın birbiri içinde yanması sonucu araçtan dumanlar çıkması olduğunu öğreniriz. Ambeleye kalkmak neden olur, sorusuna yakıt ve yağın birbirine karışmasından olur yanıtını verirken Araç Ambeleye kalkınca ne yapılmalı sorusuna ise aracın bir an önce stop etmesi gerektiği yanıtını veririz.

Ambeleye Kalkmak Ne Demek?

Diesel Runaway ülkemizde ambeleye kalkmak olarak bilinir. Sanayi de ise turbo işemesi olarak tabir edilir. Genellikle motorun kullanılmaz hale gelmesi ile sonuçlanır. Bu olay geçmişte yalnızca dizel araçlarda yaşanırdı. Fakat turbo benzinli motorların kullanılmaya başlanması ile benzinli araçlarda da yaşanmaya başlamıştır. Dizel araçlarda, enjektörler çok yüksek basınçla çalışan parçalardır. Bu nedenle bakımları veya değişimleri yapılmadığı takdirde, kontrolsüz bir şekilde yakıt kaçırabilirler. Bu nedenle araç yanıyormuş gibi araçtan dumanlar çıkmaya başlar.

Dizel otomobillerde ateşleme bujisi kullanılmamaktadır. Bu nedenle yakıt sıkıştırılarak enerjiye dönüşmektedir. Turbo, bilindiği üzere motor yağı ile yağlanan bir sistemdir. Turbo yağlama sisteminde herhangi bir kaçak olması, yağın doğruca yanma odası içerisine gitmesine neden olur. Yanma odası içerisine giren yağ dizel motorun çalışması dolayısıyla doğrudan alev alır ve motor devri yükselir. Motor devrinin yükselmesiyle daha fazla yağ, yanma odası içerisine hücum eder ve kısır bir döngü haline gelir.

Araç Ambeleye Kalkınca Ne Yapılmalı?

Araç ambeleye kalkınca yapılması gerekenler dizel araç ve benzinli araçta farklılık gösterir. Benzinli araçlarda, ateşleme bobin ve bujiler aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu nedenle benzinli aracın ambeleye kalkması durumunda kontağı kapatmak yeterli olur. Fakat dizel araçlarda daha farklıdır. Bu yöntemlerden biri araç en yüksek vitese takılarak sağ ayak frende basılı iken sol ayak debriyajdan çekilir. Böylelikle araç stop ettirilir. Bu yöntemle araç stop etmeme durumu da olabilir. Baskı balata iyi durumda değilse araç stop etmeyecektir bu nedenle stop etmeyen aracın egzozu tıkanmalıdır. Böylelikle hava çıkışı sağlanmadığından araç stop eder.

Stop eden araba bir an önce çekici yardımıyla servise veya sanayiye götürülmelidir. Tekrar çalıştırmak daha kötü sonuçlar doğurabilir.

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Ambeleye Kalkmak Ne Demek? Araç Ambeleye Kalkınca Ne Yapılmalı?
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