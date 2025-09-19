Ambulans çağırmayan okul idaresine suç duyurusu

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir ilköğretim okulundaki özel eğitim sınıfında öğrenim gören yüzde 90 engelli F.K. (8) sıradan düşerek yaralandı. İddiaya göre, öğretmenler sağlık ekiplerine haber vermedi. Olayı duyan aile, okula gidince kızlarının elinin peçeteye sarılı olduğunu gördü ve kızlarını apar topar hastaneye götürdü. Engelli kızın parmaklarının kırıldığı belirlendi. Aile okul idaresinden şikayetçi oldu. Baba Ö.K., "Kızımın o an ambulans çağırıp tedavisini yaptırabilirlerdi ama ambulans bile çağırmamışlar. Çok büyük ihmal var, davacı ve şikâyetçiyim" dedi. Bilirkişi raporunda ise, okul müdürü R.K.'nın yeterli denetim ve gözetim yapmamasından dolayı kusurlu olduğu belirtildi. Savcılık, tarafların uzlaşmaya gitmesine kanaat getirdi.