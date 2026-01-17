’Ambulans geç kaldı’ iddiasına yalanlama: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden ’Atlas Çağlayan’ açıklaması

İstanbul'da bıçaklı kavgada öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybetmesinin nedeninin ambulansın olay yerine geç intikal ettiği ve Çağlayan'ın geç müdahaleden dolayı kan kaybından hayatını kaybettiği yolundaki iddialar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklamada bulundu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: AMBULANS 13 DAKİKADA OLAY YERİNE ULAŞIP 9 DAKİKA MÜDAHALE EDİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta Güngören ilçesinde meydana gelen adli nitelikli yaralanma vakasına ilişkin kamuoyunda çeşitli iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar 20.20'de ulaşmış, vakaya 20.21'de ambulans ekibimiz atanmış, ekip 20.33'te olay yerine ulaşmıştır. Ayrıca adrese yakın konumda bulunan başka bir ambulans ekibi de 20.35'te ikinci ekip olarak olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde yaklaşık 9 dakika gerekli ilk tıbbi müdahale yapılmış olup, hasta 20.42'de olay yerinden çıkış yapılarak 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. Süreç resmi kayıtlar doğrultusunda ivedilikle yürütülmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." Denildi.