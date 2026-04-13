Ambulans kaygan yolda uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde gelen ihbar üzerine Kayadibi Köyü'nden hasta alan 112 Acil Sağlık ekiplerini taşıyan ambulans, dönüş yolunda Şavşat'a bağlı Çoraklı Köyü Çimenli Mahallesi mevkiinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri, Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD sevk edildi.

Kazada ambulansta bulunan hasta Şerafettin Sancar'ın (75) hayatını kaybetti, yaralanan şoför ile sağlık çalışanları İrem Hazal Yalçın (28), Ziya Kadırhan (27) ve refakatçi İpek Sancar (61), ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.