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Giriş Tarihi: 1.3.2022 15:57 Son Güncelleme: 1.3.2022 15:57

Ambulans Numarası: Ambulans No Acil Telefon Numarası Kaçtır?

Ambulans Numarası: Ambulans No Acil Telefon Numarası Kaçtır?

Ülkemizde yoğun trafik nedeniyle emniyet şeridine taşmış araçları ve bu sebeple de hastaneye yetişmek de sıkıtı yaşayan ambulansları sık sık görürüz. Ancak ambulansın zamanında hastaya ulaşması ve acil müdahalede bulunması hastanın yaşamı için oldukça kritik önem arz etmektedir. Bundan dolayı ambulanslara ve doğal olarak da hastalara olan ihtimamın daha da artırılması gerekmektedir. Hastalıkla alakalı aniden acil durumlar meydana gelebilmektedir. Kişinin kendisi sıkıntılı bir durum yaşayabileceği gibi yanında da zor durumla karşılaşan birine şahit olabilir. Bu gibi acil durumlardan kişinin ambulansın numarasını bilmelidir. Ambulanslara olan ulaşım ne kadar hızlı olursa hastaya müdahale de o oranda artacaktır. Peki, kritik bir öneme sahip olan ambulans numarası kaçtır?

Tarihte ilk ambulans atı araçlarla yapılmıştır. 1487 yılında Malaga kuşatması sırasında İspanyol ordusu tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Ambulansa benzer acil müdahalelerin Mısır Medeniyetinde de gerçekleştiği düşünülmektedir. Tarihsel süreç de incelendiğinde ambulansın ne kadar hayati öneme sahip olduğu da ortaya çıkmaktadır. Ambulans numarasının büyük küçük herkes tarafından bilinmesi elzemdir. Peki, ambulans no acil telefonu kaçtır? İşte, tüm detaylar...

Ambulans numarası kaçtır?

Türkiye'de ambulans hizmetinin varlığı Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. 1993 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon neticesinde "112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri" projesi hazırlanmıştır.

Ambulans 1994 yılında da İzmir, Ankara ve İstanbul Sağlık Müdürlüklerinde telsiz sistemi kurularak hastanelerde konuşlanmış istasyonlarda hizmete başlamıştır. 112 ambulans nosu günümüzde de aktif olarak hastalar için hizmetine devam etmektedir. 112 nolu telefon numarası sadece ambulans için değil 6 farklı acil durum hatları içinde kullanılmaktadır.

Ambulans hangi durumlarda aranır?

Ambulans insan sağlığının tehlikeli olduğu durumlarda acil yardım için aranan bir numaradır. Ciddi bir durum söz konusu olmadığı sürece meşgul edilmemesi gereken ambulansın kalp krizi, nefes darlığı, boğulma durumları, kazalar, durmayan kanamalar gibi acil durumlarda en hızlı şekilde aranması gerekmektedir.

Ayrıca ambulans şeker koması, zehirlenme, bilinç kaybı, epilepsi, intihar girişimleri, yaralanma ve yüksek bir yerden düşme durumlarında da ihmal edilmeden aranmalıdır.

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Ambulans Numarası: Ambulans No Acil Telefon Numarası Kaçtır?
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