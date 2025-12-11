Ambulansların arasına girdi, geçişi engelledi: Sürücü yakalandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iki ambulansın arasına girerek siren ve uyarılara rağmen yol vermeyen H.M.A. isimli sürücü, sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

YENİ TRAFİK KANUN TEKLİFİ YOLDA

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlere; 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alınacak ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz Gereğini Yaparız" dedi.