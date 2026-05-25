Amca-yeğen balık avında sele kapıldı

Giriş Tarihi: 25.05.2026

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde balık tutan amca ve yeğen, aniden yükselen dere suyuna kapıldı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Giresun'a gelen Sedat Çelik (54) ile aynı ismi taşıyan yeğeni Sedat Çelik (24), Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde balık avlamak için dereye girdi.

ANİDEN YÜKSELDİ
Dere yatağında balık avlayan amca ile yeğen, aniden yükselen suyun akıntısına kapıldı. İhbar sonrası gelen ekiplerce zorlu arazi ve hava şartlarında yürütülen arama çalışmalarında iş makineleri de kullanıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni, kaybolduğu noktanın yaklaşık 250 metre uzağında bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Su debisinin yüksek olması nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalarda kayıp amca Sedat Çelik'i arama faaliyetleri devam ediyor.

