Amca-yeğen Giresun’da balık tutarken sele kapılmışlardı: Dere kenarında faciadan önce son kareler!

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Yağlıdere ilçesinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan amca ile yeğenin dere kenarında balık avladıkları sırada su seviyesinin aniden yükseldiği öğrenildi. Kuvvetli akıntıya kapılan iki yakın kısa sürede gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları ve yüksek su debisine rağmen gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarına iş makineleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedeni, kaybolduğu noktanın yaklaşık 250 metre uzağında bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.