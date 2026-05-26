Amca-yeğen Giresun’da balık tutarken sele kapılmışlardı: Dere kenarında faciadan önce son kareler!

Yağlıdere ilçesinde yaşanan dere faciası Türkiye'yi yasa boğdu. Kurban Bayramı için İstanbul'dan memleketlerine gelen amca ile yeğen, dere yatağında balık tuttukları sırada aniden yükselen suyun akıntısına kapılarak kayboldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşılırken, aynı ismi taşıyan 54 yaşındaki amca Sedat Çelik'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Yağlıdere ilçesinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan amca ile yeğenin dere kenarında balık avladıkları sırada su seviyesinin aniden yükseldiği öğrenildi. Kuvvetli akıntıya kapılan iki yakın kısa sürede gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları ve yüksek su debisine rağmen gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarına iş makineleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedeni, kaybolduğu noktanın yaklaşık 250 metre uzağında bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
132 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU
Kayıp amca Sedat Çelik'i bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan 132 personel, dere yatağı ile kıyı şeridinde arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Yükselen su debisi nedeniyle ekiplerin zaman zaman güçlük yaşadığı belirtildi.
FACİADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLER
Öte yandan amca ile yeğenin balık tuttukları anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yeğen Sedat Çelik'in dere kenarında elindeki serpme ağı suya attığı anlar yer aldı. Facia öncesi çekilen görüntüler, olayın ardından büyük üzüntü yarattı.