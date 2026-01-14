Amcası ve yengesi kazada öldü

Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı, 2009 yılında İstanbul'da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmesiyle büyük infial yaratan lise öğrencisi Münevver Karabulut'un ailesi yeni yılda bir kez daha acı yaşadı. 1 Ocak'ta Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde meydana gelen kazada ölenlerin, Karabulut'un amcası Hüseyin Karabulut ve yengesi Hafize Karabulut olduğu öğrenildi. 34 FBC 585 plakalı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada Hafize Karabulut olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralı olarak Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Karabulut ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Karabulut çifti, Bolu ili Mengen ilçesi Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Muğla'da motosikletiyle direğe çarpan 16 yaşındaki Yiğit Özdağlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gün Milas Akyol-Gökçeler yolunda meydana geldi. Yiğit Özdağlı'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan beton direğe çarparak savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.Niğde'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında İhsan O. (32) ve Tekin G. (30) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ise karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.