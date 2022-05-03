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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Amcası yerine yanlışlıkla yeğenini öldürdüler

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Amcası yerine yanlışlıkla yeğenini öldürdüler
Adana Sarıçam'da yaşayan Savaş Saygılı (22), 8 Nisan günü, amcasını evine bıraktığı sırada, apartmanın otoparkında pusuda bekleyen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısı sonucu öldü. Polis, olay sonrası kaçan saldırganlar Mutlu B. (33), Volkan Zafer Y. (31), Beytullah Y. (26) ve Furkan Ç.'yi (24) yakaladı. Öldürülen Savaş Saygılı'nın amcası Orhan Saygılı'nın Volkan Zafer Y.'yi yaraladığı, bu nedenle ikili arasında husumet olduğu belirlendi. Olay günü de otomobilin içinden ateş açıldığında asıl hedefin Orhan Saygılı olduğu ancak yanındaki yeğeninin vurulduğu saptandı. 4 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, Furkan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Amcası yerine yanlışlıkla yeğenini öldürdüler
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