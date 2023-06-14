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Giriş Tarihi: 14.6.2023 11:02 Son Güncelleme: 14.6.2023 11:12

Amcasını öldüren yeğen tutuklandı

Adana’da amcası Burak S.’yi pompalı tüfekle öldüren Mehmet Nazmi S., “Uyuşturucu kullanıp, aileme ve akrabalarıma kötü davranıyordu. Tartışma sırasında bana bıçakla saldırdı” dedi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Amcasını öldüren yeğen tutuklandı

Adana'da 28 yaşındaki Mehmet Nazmi S., uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen amcası Burak S. ile (38) tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yeğen Mehmet Nazmi S., pompalı tüfekle amcasını öldürdü. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı, "Uyuşturucu kullanıp, aileme ve akrabalarıma kötü davranıyordu. Tartışma sırasında bana bıçakla saldırdı. Ben de pompalı tüfekle ateş açtım" dedi, tutuklandı.

SOKAK ORTASINDA VURULDU

Olay, 9 Haziran'da Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Nazmi S., uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen amcası Burak S.'yi aile bireylerine bağırıp, şiddet uygulaması üzerine tartışma çıktı. Evde başlayan kavga, sokakta devam edince Mehmet Nazmi S., amcasına pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Göğüs ve karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Burak S. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

"BIÇAKLA SALDIRDI"

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burak S., kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahallede yaptığı çalışmada şüpheli, olay yerine yakın bir sokakta olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli katil zanlısı, "Uyuşturucu kullanıp, aileme ve akrabalarıma kötü davranıyordu. Tartışma sırasında bana bıçakla saldırdı. Ben de pompalı tüfekle ateş açtım" dedi.

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Amcasını öldüren yeğen tutuklandı
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