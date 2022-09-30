Amcaya Doğum Günü Mesajı - Uzun, Kısa, Duygusal, Komik, Resimli Yeğenden Amcaya Doğum Günü Mesajları

Ailede önemli bir kişi olan amcalar, bizler için baba yarısıdır. Özellikle zor zamanlarımızda yanımızda olan amcalarımız, bizlerin mutluluğu için her şeye başvurmuşlardır. Özel günlerinde güzel bir jest yapmak ve amcasını mutlu etmek isteyen kişiler, farklı alternatiflere başvurur. Doğum gününde amcaya özel uzun, kısa, duygusal, komik veya resimli mesajları araştıran kişiler, buna göre farklı sözleri araştırır. Amcaya doğum günü mesajı göndermek isteyen kişiler, onlar için en özel ve güzel sözleri tercih etmek isterler. Yeğenden amcaya doğum günü mesajları çeşitlilik göstermekle birlikte bunlar, uzun, kısa, duygusal, komik veya resimli olabilmektedir. Bizler için değerli olan amcalarımıza özel doğum günü mesajlarına dair detaylar...

YEĞENDEN AMCAYA DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Baba yarısı olan amcalarımıza, özel günlerinde onları mutlu kılacak yöntemlere başvururuz. Onların doğum günlerinde birbirinden güzel mesajlar paylaşmak isteyen kişiler, uzun, kısa, duygusal, komik veya resimli sözlere başvurur. Yeğenden amcaya doğum günü mesajı aşağıdaki gibidir;

Yeni yaşın hoş gelsin, eski yaşın güle güle gitsin.

Bugün dilediğin tüm dileklerin gerçek olsun.

Amcamın doğum günü kutlu olsun. İyi senelere

Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her şeyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varlığın bin insana bedeldir. İyi ki doğdun.

Her mum hayatının ışığıdır, pastandaki mumlar çoğaldıkça yaşamın daha çok aydınlanacaktır. Yeni ışığın kutlu olsun canım amcam.

Dileğim bugün dilediğin tüm dileklerin gerçek olması. Belki yanında değilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle kutluyorum. Nice yaşlara.

AMCAYA DOĞUM GÜNÜNDE NE YAZILIR?

Amcaya, onu özel kılacak doğum günü mesajı göndermek isteyenler, doğum gününde ne yazılır sorusuna cevap ararlar. Onları değerli hissettirecek mesajlar şu şekildedir;

Bugün bir yaşını daha doldurmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun canım amcam

Yeni yaşın dilediğin tüm güzellikleri, beklemediğin sürprizlerle getirsin.

Mutlu yıllar Amcam….

Pastanın etrafında sevdiklerin, kalbinin etrafında sevgilerin, senin etrafında hayallerin olsun, doğum günün kutlu olsun canım amcam.

İYİ Kİ DOĞDUN AMCA SÖZLERİ

Amcaya doğum günü mesajı göndermek isteyen kişiler, onlar için en özel ve güzel sözlere başvurur. İyi ki doğdun amca sözleri aşağıdaki gibidir;

Doğduğun gün buutları yırtarak, bir güneş gibi etrafına aydınlık saçarak girdin hayata. Hep sevgiyle yaşa! Nice yaşlara amcacığım.

Dalgalar vuruyor sahile, yıldızlar parlıyor sonsuz mavide bende bitmez sevgimle koşuyorum hep gecelerde. Doğum günün kutlu olsun.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Nice seneler.