Ameliyat paraları yangında kül oldu

Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen çift, evlerini o halde görünce büyük üzüntü yaşadı. Çiftin Salmanipor'un tedavisi için biriktirdiği 4 bin 500 lira ile bir cep telefonu da yangında yandı. Komşularının kendilerini misafir ettiğini söyleyen Sayed Fariborz Salmanipor, "Eşim alışverişe gitmişti ben de oturma iznimizi yenilemek için resmi kurumdaydım. Karşı komşumuz aradı. Bize evde yangın çıktığını söylemediler. Elektrikte bir problem var dediler. Hızlıca evime geldim. Sokağın ucundan dumanı gördüm ve şok oldum. Evi görünce ne yapacağımı şaşırdım. Biz geldiğimizde ev tamamen yanmıştı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Dün akşam bir komşumuzun evinde kaldık. Herkes misafir ediyor ama rahat olamıyorsunuz" dedi.

Hastalığı nedeniyle bir an önce ameliyat olması gerektiğini belirten Salmanipor, "Evimizi tekrar toplayabilmemiz belki 1 ay zaman istiyor. Ne kadar tutacak, kim yapacak hiç bilmiyorum. Kalbimde rahatsızlık var. Tramvayda bayıldım ve öyle ortaya çıktı. Buradaki tedavimde ve olmam gereken ameliyat için biriktirdiğimiz para, cep telefonu yandı. Tüm eşyalarımız yandı. Ben yavaş yavaş kenara para koymuştum ameliyat olabilmek için ama şimdi yeni sıkıntı başladı" diye konuştu.