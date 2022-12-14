Haberler Yaşam Haberleri Ameliyat Sonrası Kaç Gün Rapor Verilir? Hangi Ameliyatta Kaç Gün İstirahat Raporu Alınır?
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:23 Son Güncelleme: 14.12.2022 09:23

Ameliyat Sonrası Kaç Gün Rapor Verilir? Hangi Ameliyatta Kaç Gün İstirahat Raporu Alınır?

Ameliyat sonrası kaç gün rapor verilir sorusu; sigortalı şekilde bir iş kolu içerisinde çalışırken, çeşitli sağlık sorunları sebebiyle ameliyat olan kişilerin, çalışamaz halde oldukları vakit en çok merak ettikleri konular arasında bulunuyor. Hem sağlıklarını, hem de ekonomik vaziyetlerini düşünen vatandaşlar bunun da yanı sıra Apandisit ameliyatı sonrası kaç gün rapor verilir gibi soruları da titizlikle araştırıyor. Alınan sonuçlara göre ise vatandaşlar, ameliyat sonrasında doktorun da uygun görmesi ile belirli miktarda rapor günü alabiliyor.

Ameliyat Sonrası Kaç Gün Rapor Verilir? Hangi Ameliyatta Kaç Gün İstirahat Raporu Alınır?

Ameliyat sonrası kaç gün rapor verilir gibi sorular; mecburi olan ve olması zorunlu kılınan, ayrıca günlük yaşamı da olumsuz yönde etkileyebilecek sağlık sorunlarının ameliyat ile çözümü esnasında sorulmaktadır. Bunun yanı sıra olumsuz bir sağlık problemi olmasa da tercihe dayalı olan burun ameliyatları da yapılmaktadır. Burun ameliyatında kaç gün rapor verilir sorusu ise yine vatandaşlar için önemli konular arasındadır. Dilerseniz, çeşitli ameliyat türlerinden biri olan Laparoskopi ameliyatı sonrası kaç gün rapor verilir ile benzeri konuları birlikte inceleyelim...

Ameliyat Sonrası Kaç Gün Rapor Verilir?

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların hastalık, kaza ve ameliyat gibi sağlık problemlerine sebep olan olgular dahilinde, çalışan kişisine doktor tarafından istirahat raporu verilebilir. Mevzu bahis belge, iş görmezlik belgesi olarak da tanımlanmaktadır ve yine bu belge şahitliğinde görülmekte olan ''iş görmeme süresi'' ayrıntısına ithafen, işveren tarafı, sigortalı işçiyi çalıştıramaz. Rapor süresi ise tamamı ile doktorun insiyatifinde olmakla birlikte, yasal sınırlamalara da tabii olmaktadır. Çalışan vatandaş ameliyat sonrası işyeri hekimine, aile hekimine yahut doktora giderek rapor talep edebilir. Bu durumda; işyeri hekimi kişiye en fazla 2 gün, aile hekimi tek seferde 10 olmak üzere toplamda 20 gün, doktor ise tek seferde 10 gün olmak üzere senede en fazla 40 gün rapor verebilmektedir.

Hangi Ameliyatta Kaç Gün İstirahat Raporu Alınır?

Açık ameliyatlarda tabur olunan vakit sonrasında yatış haricinde 45 gün rapor verilebiliyor. Laparoskopi yahut daha da basit ameliyatlar için çok daha az istirahat rapor günü verilebilmektedir. Ayrıca aynı rahatsızlık üzerine maksimum 10+10 istirahat raporu alınabilmektedir. Pilonidal Sinüs gibi ameliyatlarda ise, rahatsızlığın boyutuna göre 7 ila 30 gün arasında, doktorun insiyatifine göre rapor alınabilmektedir. Burun ameliyatlarında ise ameliyatın biçimine göre en az 7-10, en fazla ise 25-30 gün rapor verilebiliyor. Fakat unutulmaması gereken en önemli konulardan biri ise, doktorun tek seferde 10 günden fazla istirahat raporu yazamayacağıdır. Fakat sene içerisinde 10 günün devamına gün eklenebilmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT mesajı! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
Asgari ücret 2023'te yeniliklerle geliyor! Asgari ücret zammı tüm maaşları etkileyecek
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Gabar'da köylülerin petrol sevinci: Oralara gidemezdik şimdi petrol fışkırıyor
Meteoroloji son dakika: İstanbul hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün?
KISMETSE OLUR PROGRAMI YARIŞMACILARI kimdir, kadroda kimler var, isimleri ne? İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi süreci nasıl işleyecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ameliyat Sonrası Kaç Gün Rapor Verilir? Hangi Ameliyatta Kaç Gün İstirahat Raporu Alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA