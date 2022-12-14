Ameliyat Sonrası Kaç Gün Rapor Verilir? Hangi Ameliyatta Kaç Gün İstirahat Raporu Alınır?

Ameliyat sonrası kaç gün rapor verilir gibi sorular; mecburi olan ve olması zorunlu kılınan, ayrıca günlük yaşamı da olumsuz yönde etkileyebilecek sağlık sorunlarının ameliyat ile çözümü esnasında sorulmaktadır. Bunun yanı sıra olumsuz bir sağlık problemi olmasa da tercihe dayalı olan burun ameliyatları da yapılmaktadır. Burun ameliyatında kaç gün rapor verilir sorusu ise yine vatandaşlar için önemli konular arasındadır. Dilerseniz, çeşitli ameliyat türlerinden biri olan Laparoskopi ameliyatı sonrası kaç gün rapor verilir ile benzeri konuları birlikte inceleyelim...

Ameliyat Sonrası Kaç Gün Rapor Verilir?

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların hastalık, kaza ve ameliyat gibi sağlık problemlerine sebep olan olgular dahilinde, çalışan kişisine doktor tarafından istirahat raporu verilebilir. Mevzu bahis belge, iş görmezlik belgesi olarak da tanımlanmaktadır ve yine bu belge şahitliğinde görülmekte olan ''iş görmeme süresi'' ayrıntısına ithafen, işveren tarafı, sigortalı işçiyi çalıştıramaz. Rapor süresi ise tamamı ile doktorun insiyatifinde olmakla birlikte, yasal sınırlamalara da tabii olmaktadır. Çalışan vatandaş ameliyat sonrası işyeri hekimine, aile hekimine yahut doktora giderek rapor talep edebilir. Bu durumda; işyeri hekimi kişiye en fazla 2 gün, aile hekimi tek seferde 10 olmak üzere toplamda 20 gün, doktor ise tek seferde 10 gün olmak üzere senede en fazla 40 gün rapor verebilmektedir.

Hangi Ameliyatta Kaç Gün İstirahat Raporu Alınır?

Açık ameliyatlarda tabur olunan vakit sonrasında yatış haricinde 45 gün rapor verilebiliyor. Laparoskopi yahut daha da basit ameliyatlar için çok daha az istirahat rapor günü verilebilmektedir. Ayrıca aynı rahatsızlık üzerine maksimum 10+10 istirahat raporu alınabilmektedir. Pilonidal Sinüs gibi ameliyatlarda ise, rahatsızlığın boyutuna göre 7 ila 30 gün arasında, doktorun insiyatifine göre rapor alınabilmektedir. Burun ameliyatlarında ise ameliyatın biçimine göre en az 7-10, en fazla ise 25-30 gün rapor verilebiliyor. Fakat unutulmaması gereken en önemli konulardan biri ise, doktorun tek seferde 10 günden fazla istirahat raporu yazamayacağıdır. Fakat sene içerisinde 10 günün devamına gün eklenebilmektedir.