‘Ameliyat yapılamaz’ denilen hastayı, Türk hekim kurtardı

Almanya'dayaşayan, kötü huylu yumuşak doku tümörü (liposarkom) hastası Türk asıllı Zühra Mohammed (65), 3 kez vücudu tömörden temizlenmesine karşın 4'üncü kez aynı kâbusla baş başa kaldı. Tekrar ameliyat masasına yatması gerekiyordu. Ancak, Almanya'da başvurduğu hekimler "Yeni bir ameliyat yapılamaz" deyince soluğu Türkiye'de aldı. İstanbul'da özel bir hastanede Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, 13.5 saat süren kritik ameliyatta 4.5 kilo tümörü tamamen çıkardı. Mohammed, "Yeniden yaşama döndüm. Üstelik 'Bu ameliyat yapılamaz' denilmesiyle küstüğüm hayatla yeniden barıştım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi. Prof. Dr. Ceyhan da, "Bu, 'tümörü koparıp atacağım' türünden bir ameliyat değil. Sabır gerektiren, uzun saatler sürecek olan ve tabii aynı zamanda kanama riskleri ve ameliyat sonrası ciddi riskler doğurabilecek bir ameliyat. Ancak ameliyatın başarıyla gerçekleştirilmesinin hastaya sağlayacağı faydaları düşündüğünüzde bu tür riskleri göze almaktan çekinmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.