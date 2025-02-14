Ameliyathanede "stent pazarlığı" skandalında yeni gelişme: Özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesi mühürlendi

Sağlık Bakanlığınca faaliyetinin durdurulmasına karar verilen İstanbul'daki özel hastaneye ilişkin soruşturmanın devam ederken Hastaneye giderek tutanak tutan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından anjiyografi ünitesini mühürlendi.

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vatandaşların sağlığı ve haklarının kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetlerinde vatandaşların mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini aktaran Güner, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığına dair tespit üzerine, ilgili birimin faaliyetinin durdurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm idari yaptırımlar ivedilikle uygulanmıştır. Sağlık hizmetlerinde etik dışı uygulamalara göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kamu sağlığını tehdit eden her türlü suistimale karşı sıfır tolerans ilkemizi kararlılıkla uygulayacağız. Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek, sağlık sistemimizin güvenilirliğini ve şeffaflığını korumak temel sorumluluğumuzdur."

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.