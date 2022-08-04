Amerika Vizesi Nasıl Alınır? Amerika Turist Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?

Ülkemiz vatandaşları, ABD'ye; gerek turistik, gerek ticari, gerek tedavi, gerek ise yatırım amacıyla birçok ziyaret gerçekleştirmektedir. Bu ziyaretlerin her biri için ise ABD, vize şartını koymaktadır. ABD'ye gitmek için alınması gereken vize, insanların akıllarında, Amerika vize başvurusu nasıl yapılır ve Amerika vize ücreti ne kadardır gibi sorularını ortaya çıkarmıştır. Detaylar haberimizde...

Amerika Vizesi Nasıl Alınır?

ABD; herhangi bir pasaport ayrımı yapmaksızın, bütün Türk vatandaşlarından vize talep etmektedir. ABD vizesini almak isteyen kişiler; Bordo, Yeşil, Gri ve Siyah pasaportlardan hangisine sahip olursa olsun, öncelikle İstanbul ve Ankara'da bulunan ABD konsolosluklarından birine gitmeli ve vize başvurusu yapmalıdır.

Amerika vizesi almak için ise gereken şartlar şunlardır; sigortalı ve bordrolu bir çalışan olmak, en az 5 yıl süreli bir pasaport sahibi olmak, temiz bir sabıka kaydının olması. Bunların dışında vizeyi almak için yapılması gereken şey; vize için verilen başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve sonraki süreçte olacak olan görüşmeye, tıpkı çok mühim bir iş görüşmesine gider vaziyette düzenli olunmasıdır.

Amerika Turist Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?

Vatandaşlar ABD'ye turistik amaçlarla gitmek istiyor ise, alınacak olan vize türü, Amerika B2 Turistik Ziyaret Vizesi olacaktır. Bu vizeyi almak için, vize başvurusunun yapılması gerekmektedir. Amerika vize başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabını örneklendirecek olursak;

ABD Konsolosluğu resmi internet sitesi üzerinden, DS160 başvuru formu ''İngilizce'' doldurulmalıdır.

Büyükelçilik yahut konsolosluktan randevu alınmalıdır.

Vizeye dair tüm evraklar hazırlanmalıdır. Beyaz fon önünde 5x5 cm biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı, kişi evli ise evlilik cüzdanı, kişinin çalıştığına dair mesleki belgeler, ekonomik durumu açıklayan belgeler, konaklama ve ulaşım bilgileri vs...

Parmak izi verilmeli ve olacak olan mülakata gelinmelidir.

Başvuru formu tamamlanmalıdır.

U.S Visa adresi üzerinden hesap oluşturulmalıdır.

Vize türü seçilmelidir.

Kimlik bilgileri girilmelidir.

Pasaportun geleceği PTT adres ya da şubesi seçilmelidir.

Vize ücreti ödenmelidir.

Randevu saati ve tarihi seçilmelidir.

Amerika turist vizesi başvurusu nasıl yapılır sorusunun ardından, daha sık sorulan diğer bir soru ise, Amerika vizesi ücreti ne kadar sorusu olmaktadır. Çeşitli amaçlarla ABD için vize talep eden vatandaşlar, vize ücretini oldukça merak etmektedir. Amerika vizesi ücreti güncel olarak şu şekildedir;