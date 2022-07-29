Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:34Son Güncelleme: 29.7.2022 11:34
Ametist Taşı Faydaları Nelerdir? Ametist Taşının Yararları Nelerdir, Kimler Kullanabilir?
Doğadan elde edilen ve farklı şekillerle aksesuar olarak karşımıza çıkan doğal taşlar hem kadın hem erkekler için takı olarak kullanılabiliyor. Günümüzde bebekler ve çocuklar içinde özel olarak hazırlanan bu tarz doğal taşlar arasında en çok tercih edileni ametist oluyor. Diğerlerine göre daha hoş bir rengi bulunan ve üzerinde taşıyan kişilere bazı konularda fayda sağlayan ametist taşı nedir, ametist taşı faydaları nelerdir, ametist taşının yararları nelerdir, kimler kullanabilir sizler için detaylı olarak ele aldık.
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Akik taşına benzerliğiyle dikkat çeken ancak sadece renk konusundan birbirinden ayrılan ametist taşı mor renklidir. Kullanım alanı oldukça çeşitli olan bu doğal taş aksesuar olarak kullanılmak istendiğinde kolye, küpe, yüzük, tespih gibi farklı ürünlerde karşımıza çıkabilir. Sahte ametist taşı üretimi son derece yüksek olduğu için güvenilir noktalardan temin etmeniz gereken ametist faydaları bakımından her yaş grubuna hitap eder. İster evinizde ister üzerinizde taşıyabileceğiniz ametist taşı faydaları, ametist taşı neye iyi gelir sizler için bu içeriğimizde ele aldık.
Ametist Taşı Özellikleri Nelerdir?
Doğanın sunduğu özel taşlardan biri olan ametist günümüzde oldukça kolay bir şekilde temin edilebiliyor. Ancak sahtesinin son derece kolay üretilebildiği bu taş seçiminde dikkatli olmakta fayda var. Keza ametist taşı faydaları sebebiyle tercih edildiği için çok düşük maliyetlere alınabilen ametist taşlarından bir etki beklemek mümkün değildir. Bu sebeple gerçek ametist taşının özellikleri bilmek tercih yaparken işinize yarayabilir. Doğal ametist taşlarında şu özellikler mevcuttur:
Doğal taşları genel olarak oda sıcaklığında daha soğuk olan yapılarıyla dikkat çeker. Hangi taşı alacak olursanız olun mutlaka sıcaklık testine sokabilirsiniz. Keza sahte olarak hazırlanan ametist taşları ya da boyanarak o görünüme kavuşturulanlar daha sıcak olacaktır.
Isıtma yöntemi kullanılarak da taşın gerçekliği tespit edilebilir. Doğal taşlar ısı aldığında renginde bir değişim yaşanmaz fakat sahte taşların bir süre sonra rengi solmaya ya da değişmeye başlar.
Son olarak da tercih edeceğiniz doğal taş ametist ise kuvars grubundan bir taş olduğunu bilmelisiniz. Kuvars taşları hafif pürüzlü taşlardır ve hangi forma sokulursa sokulsun kesinlik mükemmel bir pürüzsüzlükte olamaz. Eğer elinizdeki taş son derece pürüzsüz ise mutlaka sertifikası var mı diye sorgulamak gerekir.
Ametist Taşı Neye İyi Gelir?
Ametist faydaları bakımından kişilerin en çok tercih ettiği doğal taşlardan biridir. Kuvars grubundaki taşlarla birlikte de kullanılabilen ametist taşının iyi geldiği durumları listelemek gerekirse;
Şifalı taşlardan biri olan ametist negatif enerjiyi kovucu özelliğiyle dikkat çeker. Bu nedenle enerjisi düşük kişilerin pozitif enerji elde etmek için tercih edebileceği taşlardandır.
Göze iyi geldiği belirtilen taşlardandır.
Stres, korku, öfke, kin gibi olumsuz duyguların etkilerini azaltır.
Kullanan kişiye şans getirdiği bilinen taşlar arasında yer alır.
Enerji yükselten bir yapısı vardır. Bu sebeple ametist kullananlar genellikle mutlu ve neşeli kişilerdir.
Kötü kolesterolü dengeleme konusunda etkili olduğu öne sürülen ametist taşı hipertansiyon sorunu yaşayan kişilere de önerilir.
Kaygı seviyesini düşürdüğü için dikkat sorunları yaşayan kişilerin daha net odaklanmasını sağlar.
Çevredeki ve ortamdaki kötü enerjilerden koruyucu etkisi sebebiyle manevi bir huzur sağlar.
Özgüven eksikliği bulunan kişilerin kullanmasında da son derece etkilidir.
Meditasyon esnasında kullanıldığı anda kapalı olan çakraların açılmasına katkı sağlar. Doğal bir blokaj temizleyici olarak karşınıza çıkar.
Uykusuzluk sorunları yaşayan kişilere yatak odasında kullanması önerilen ametist taşı doğal bir sakinleştiricidir.
Sezgiyi güçlendirici etkileri gözlenen ametist bilişsel algıyı maksimum seviyelere çıkarır.
Radyasyon etkilerini minimum seviyelere çeker.
Spiritüel gelişimlerde olumlu etkileri vardır.
Hafızanın gelişmesi ve zekanın daha net çalışmasında etkileri vardır.
Bağımlılıkların yok edilmesinde eski çağlardan bu yana kullanılan doğal yöntemlerden biridir.
Solunum yolu rahatsızlığı yaşayan kişilere olumlu etkiler bırakır.
Sindirim sorunu yaşayan kişilerde bu sorunların etkilerini azaltmaya fayda sağlar.
Vücuttaki negatif enerjiyi toplayarak attığı için organların daha iyi çalışmasını sağlarken bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.
Manevi açıdan sağladığı huzur nedeniyle çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşayan kişilerin tedavisine ek olarak bu tarz orijinal ametist taşı kullanımı daha yaygın hale getirilebilir.