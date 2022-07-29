Ametist Taşı Faydaları Nelerdir? Ametist Taşının Yararları Nelerdir, Kimler Kullanabilir?

Akik taşına benzerliğiyle dikkat çeken ancak sadece renk konusundan birbirinden ayrılan ametist taşı mor renklidir. Kullanım alanı oldukça çeşitli olan bu doğal taş aksesuar olarak kullanılmak istendiğinde kolye, küpe, yüzük, tespih gibi farklı ürünlerde karşımıza çıkabilir. Sahte ametist taşı üretimi son derece yüksek olduğu için güvenilir noktalardan temin etmeniz gereken ametist faydaları bakımından her yaş grubuna hitap eder. İster evinizde ister üzerinizde taşıyabileceğiniz ametist taşı faydaları, ametist taşı neye iyi gelir sizler için bu içeriğimizde ele aldık.

Ametist Taşı Özellikleri Nelerdir?

Doğanın sunduğu özel taşlardan biri olan ametist günümüzde oldukça kolay bir şekilde temin edilebiliyor. Ancak sahtesinin son derece kolay üretilebildiği bu taş seçiminde dikkatli olmakta fayda var. Keza ametist taşı faydaları sebebiyle tercih edildiği için çok düşük maliyetlere alınabilen ametist taşlarından bir etki beklemek mümkün değildir. Bu sebeple gerçek ametist taşının özellikleri bilmek tercih yaparken işinize yarayabilir. Doğal ametist taşlarında şu özellikler mevcuttur:

Doğal taşları genel olarak oda sıcaklığında daha soğuk olan yapılarıyla dikkat çeker. Hangi taşı alacak olursanız olun mutlaka sıcaklık testine sokabilirsiniz. Keza sahte olarak hazırlanan ametist taşları ya da boyanarak o görünüme kavuşturulanlar daha sıcak olacaktır.

Isıtma yöntemi kullanılarak da taşın gerçekliği tespit edilebilir. Doğal taşlar ısı aldığında renginde bir değişim yaşanmaz fakat sahte taşların bir süre sonra rengi solmaya ya da değişmeye başlar.

Son olarak da tercih edeceğiniz doğal taş ametist ise kuvars grubundan bir taş olduğunu bilmelisiniz. Kuvars taşları hafif pürüzlü taşlardır ve hangi forma sokulursa sokulsun kesinlik mükemmel bir pürüzsüzlükte olamaz. Eğer elinizdeki taş son derece pürüzsüz ise mutlaka sertifikası var mı diye sorgulamak gerekir.

Ametist Taşı Neye İyi Gelir?

Ametist faydaları bakımından kişilerin en çok tercih ettiği doğal taşlardan biridir. Kuvars grubundaki taşlarla birlikte de kullanılabilen ametist taşının iyi geldiği durumları listelemek gerekirse;