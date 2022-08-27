Amigoyu öldüren saldırgan tutuklandı

İSTANBUL Bayrampaşa'da bir AVM'deki kafede Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı'na (43) silahlı saldırıda bulunarak ölümüne neden olan katil zanlısı Mustafa Yaşar (33) tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Beşiktaş-Karagümrük maçı sırasında aramızda tartışma çıktı. Bana, anneme küfretti. Lavaboda yüzüme tükürdü, maç çıkışı 'Parkta görüşelim' dedi. Bana iki el ateş etti ama isabet etmedi. Araya girenler oldu. AVM'de gördüm, ailesi içeri girdi, o kafede oturuyordu. Yanına gittim ateş ettim" dediği iddia edildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı çok yönlü sürdüyor.