Amik Ovası Nerede? Amik Ovası Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Amik Ovası birçok ürünün yetiştirilebildiği önemli tarım alanları arasında yer alıyor. Bu açıdan da Amik Ovası nerede sorusu oldukça sorulan sorular arasındadır. Amik Ovası günümüzde en verimli topraklar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Tarım sektörü için önemli arazileri içerisinde barındırıyor. Bu nedenle de Amik Ovası nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve yazımızda paylaştık .

Amik Ovası Nerede?

Amik Ovası verimli arazileri ile geçmişten günümüze Türkiye için önemli ovalardan birisi olmuştur. Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan ova Hatay ilindedir. Verimlilik bakımından da en verimli ova olduğunu söylemek mümkündür. Hatay ve çevresindeki en büyük düz arazi yapısına sahiptir. Aynı zamanda bu ova Asi Nehri, Afrin Çayı ve Karasu tarafından beslenir.

Amik Ovası üzerinde eskiden Amik Gölü olarak bilinen küçük bir göl bulunuyordu. Ancak Devlet Su İşleri 1974 senesinde birtakım çalışmalar ile birlikte bu gölün kurutularak alanın tarıma açık hale getirilmesini sağlamıştır. Amik Ovasında bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalma bir taş köprü de bulunuyor. Daha sonraları yenilense de yine de tarihi açıdan önemini koruyor.

Amik Ovası Nereye Bağlı?

Amik Ovası Akdeniz Bölgesi'nde Hatay iline bağlı olan bir ovasıdır. Ovada birçok tarım ürünü yetiştiriliyor. Özellikle ekonomik değeri yüksek olan tarım ürünlerinin yetiştirilmesine öncelik veriliyor. Hatay ilinin en büyük düzlükleri arasında yer alıyor. Burası birçok kaynaktan beslendiği için sulama probleminin de olmadığı alanlar arasındadır.

Coğrafi konumuna bakıldığında ise doğusunda Kurt Dağları yer alır. Batısında ise Amanos Dağları bulunur. Güneyinde Kuseyr Yaylası vardır. Amik Ovası için ırmaklarla birleşen bir ova olduğunu söylemek mümkündür. En önemli ırmaklar ise Karasu Irmağı ve Asi Nehridir.

Amik Ovası ulaşım kolaylığı olan önemli tarım alanlarından biridir. Kentlerin kurulmasında ve gelişmesinde olumlu etkileri vardır. Ülkeye tarım ürünleri bakımından katkı sağlar. Kısacası her bakımdan Türkiye için önemli ovalar arasında yer alır.

Amik Ovası Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Amik Ovası Türkiye için en önemli olan ovalar arasında yer alıyor. Bu bakımdan da nasıl ulaşım sağlandığı merak edilenler arasında bulunuyor. Amik Ovasına gitmek istiyorsanız mutlaka ilk olarak Hatay'a gitmeniz gerekiyor. Karayolu ya da havayolu kullanılarak Amik Ovasına ulaşım sağlanabilir. Havayolu ile ulaşmak isteyenler daha sonra karayolu üzerinden farklı araçlarla ulaşım sağlayabilirler. Yüzölçümü olarak en geniş ovalar arasında bulunuyor.