Amiral battı nasıl oynanır? İşte Amiral Battı oynanışı ve kuralları

Amiral battı oyunu oynanışı merak konusu olarak amiral battı nasıl oynanır, kuralları nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

AMİRAL BATTI NASIL OYNANIR?

Amiral battı, (Battleship) 2 kişilik düşünce ve strateji tabanlı bir kutu (masa) oyunudur. Her oyuncu kendi gemi filosunu diğer oyuncudan gizlediği, önceden yatay ve dikey koordinatların belli olduğu bir alanda (kâğıt veya plastik tabla üzerinde) oynanır. Oyuncular sırayla koordinat belirtip "atış" yaparak diğer oyuncunun gemilerinin yerlerini bulup batırmaya çalışırlar.

AMİRAL BATTI OYUN MALZEMELERİ

1) Delikli plastik kare tablalardan biri kırmızı biri mavi 2 adet

2) Beyaz ve sarı plastik füzeler

3) Kırmızı torpillerden 3 adet (yalnız ikinci oyunda kullanılır)

4) Oyuncuların birbirlerinin tablalarını görmemeleri için aralarına koyacakları bir ayırıcı pano

5) Her oyuncuya 1 Amiral (Uçak) gemisi (5 delik), 1 Kruvazör (Savaş) gemisi (4 delik), 2 Muhrip gemisi (3 delik), 1 Hücumbot (2 delik). Yalnız ikinci oyunda kullanılmak üzere 1 denizaltı (2 delik) verilir.

KAYNAK: VİKİPEDİA