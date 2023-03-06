Amplifikasyon Nedir? Ses Amplifikatör Ne İşe Yarar, Çeşitleri Neler?

Amplifikasyon nedir, sorusu biyolojide cevaplanacak bir soru iken ona benzer olan amplifikatör nedir sorusu ise ses sistemlerinde kullanılan bir elektronik cihaz olarak karşımıza çıkar. Amplifikasyon ya da amplifikatör ne işe yarar konusunda dikkat edeceğimiz nokta ise amaçları ve alanları olacaktır. Amplifikatör ses yükselteç olarak kullanılmaktadır. Amplifikasyon bağlamında ele alınan sinyal amplifikasyon ne demek, DNA eşleşmesinde DNA'nın kopyalanması için uygun koşulların oluşumudur.

Amplifikasyon Nedir?

Amplifikasyon biyolojide ve fen bilimlerinde bir terim olmak üzere kullanılmaktadır. Hücre mekanizmasında DNA dizilimiyle ve çoğalmasıyla ilgili olan bu terim aynı anlamlar bağlamında birçok açıklama için kullanılmıştır. Bu açıklamaları maddeleyecek olursak:

Bir DNA dizisinin yaklaşık 10 üzerinde 9 kere kopyasının yapılması. Ontogeni ve filogenide yapısal ile görevsel karmaşıklığın gittikçe arttırılması durumundaki değişiklikler. Bir DNA parçasının kopya sayısında in vitro ya da konak hücresi içinde fazlaca üretilerek arttırılmasıdır. Özel bir nükleik asit olan baz dizisinin birçok kopyasını oluşturan in vitro çoğaltma işlemidir. Bir nükleik asit parçasının kopya sayısının in vitro ya da konak hücre içinde fazlaca üretilerek artırılmasıdır. Mikroskopta hücrenin ve DNA'nın görüş sahasının genişletilmesidir.

Sinyal Amplifikasyon Ne Demek?

Sinyal amplifikasyon, DNA'ların eşlemesi sırasında DNA'YA zarar vermeden ve DNA'YI kullanmadan eşleme yapan moleküldür. Sinyal amplifikasyon günümüzde tıp alanında kullanılmaktadır. Tanısal viroloji alanında PCR dışı moleküler araçlar arasında ilk sırada sinyal amplifikasyon yöntemleri yer almaktadır. Kullanılan sinyal amplifikasyon testlerinde klinik örneklerdeki hedef DNA veya RNA'nın doğrudan kopyalanması yerine, bu moleküllerden elde edilen sinyallerin yükseltilmesi ve ölçülmesi amaçlanır.

Enfeksiyonlar ya da genetik hastalıklarla ilişkili olan nükleik asitler klinik araçlarda çoğu kez düşük kopya sayılarında bulunurlar. Virolojide bu hastalıkların tanısı ve takibi için ya da herhangi bir numunedeki nükleik asit varlığının saptanması ve analiz için amplifikasyon temelli yaklaşımlara gereksinim duyulur. Bunlardan biri de sinyal amplifikasyon yöntemidir.

Amplifikatör Ne Demek

Amplifikatör ya da yükselteç olarak tanımlanan bu alet, elektronik sinyalleri arttırmak için kullanılan elektronik bir cihazdır. Amplifikatörler bu işlemi bir güç elde edicisinden alıp bu çıkış sinyallerinin biçimini eşleştirerek yaparlar. Kısaca bir amplifikatör güç sağlayıcısından aldığı sinyalleri düzenlemektedir. Amplifikatörün özelliklerine bakacak olursak:

Gain: Çıkış sinyalleri arasındaki büyüklük oranıdır.

Bant genişliği: Kullanılabilir frekans aralığındaki genişliğidir.

Etkililik: Güç kullanımı ve çıkış gücü arasındaki oranıdır.

Doğrusallık: Giriş ve çıkış arasındaki orantı derecesidir.

Gürültü: Çıkıştan gelen ve gelmesi istenmeyen sesin ölçüsüdür.

Çıkış dinamik aralığı: Kullanılabilir seviyedeki en küçük ve en büyük çıkışların oranıdır.

Dönüştürme oranı: Çıkıştaki maksimum değişim oranıdır.

Ses Amplifikatör Ne İşe Yarar ve Çeşitleri Neler?

Bir amplifikatör güç sağlayıcısından aldığı sinyalleri düzenlerken ses amplifikatörü de ses yükseltici olarak görev yapar ve gücü buna göre düzenler. Amplifikatör çeşitlerine bakacak olursak:

Voltaj amplifikatörü - Bu en yaygın olan amplifikatör çeşididir. Bir giriş voltajı çıkış voltajına güçlendirilir. Amplifikatörün burada giriş empedansı yüksektir ve çıkış empedansı düşüktür.

Akım amplifikatörü - Bu amplifikatör çeşidi giriş akımını değiştirir ve daha yüksek olan çıkış akımını oluşturur. Bu amplifikatör çeşidindeyse giriş empedansı düşük çıkış empedansı ise yüksektir.

Transkondüktans amplifikatörü - Bu amplifikatör çeşidi değişen giriş voltajını kendine bağlı olan değişken çıkış akımı sayesinde değiştirirler.

Transresistans amplifikatörü - Bu tarz amplifikatörler değişen giriş akımını kendine bağlı olan değişen çıkış voltajı sayesinde değiştirirler.