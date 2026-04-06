Ampute futbol maçında acı olay! Sahada kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti

Sakarya'da Ampute Futbol Süper Ligi kapsamında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Depsaş Enerji Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Mücadelenin 17'nci dakikasında Depsaş Enerji Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Bebe, saha kenarında aniden fenalaşarak yere düştü.





Teknik direktörlerinin yere yığıldığını gören futbolcular ve teknik ekip, oyunu bırakarak hızla Mustafa Bebe'nin yanına koştu. O anlarda sahada büyük panik yaşanırken, ilk müdahale çevrede bulunanlar tarafından yapıldı. Sahada ambulans bulunmaması dikkat çekerken, teknik direktör Bebe'ye dakikalarca kalp masajı yapıldı.





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 62 yaşındaki Mustafa Bebe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Spor camiasını yasa boğan acı olayın ardından Mustafa Bebe'nin cenazesinin memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.