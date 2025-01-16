Ana Kucağı minikleri ilk karnelerini aldı

Sultangazi Belediyesi'nin çalışan annelere kolaylık sağlamak için hayata geçirdiği, 42-68 ay arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren Ana Kucağı'nın ikinci şubesi olan Merve Karakaş Ana Kucağı, Eylül ayında eğitim-öğretim hayatına başlamıştı. İlk dönemi geride bırakan minikler, bu kez karne heyecanı yaşadı. İlk kez karne alacak olan minikler için Ana Kucağı'nda karne töreni düzenlendi. Özenle süslenen ve minikler için özel olarak hazırlanan rengarenk paketleri karneleriyle birlikte alan miniklerin keyfine diyecek yoktu.

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM KIYMETLİLERİMİZ"

Çalışan annelere kolaylık sağlamak için hayata geçirilen Ana Kucakları'nın ilçe için çok önemli olduğunun altını çizen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yarıyıl tatili öncesinde miniklerimiz ilk karnelerini aldı. Ana Kucaklarımızda miniklerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlıyoruz. Okul öncesini eğitimin çocuğun hayatındaki önemini biliyor, onların en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için durmadan çalışıyoruz. Karne töreninde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Miniklerimizin gözlerindeki mutluluğun bir ömür sürmesi dileğiyle" dedi.