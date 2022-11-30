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Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:24

Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi’nden anlamlı proje

İstanbul Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi ortaklığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hazırlanan farkındalık projesi için geri sayım başladı. Bu özel gün için Başsavcı, Başsavcı vekilleri, hakim ve savcılardan oluşan karma takım, Pendik Ampute Futbol Takımı’na karşı kıyasıya yarışacak. İstanbul’un tek ampute sahasında oynanacak futbol maçını FIFA kokartlı hakemlerimiz Ahmet Çakar ve Cüneyt Çakır yönetecek.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi’nden anlamlı proje

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi anlamlı ve özel bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Dünya Engelliler Gününe özel planlanan futbol maçı, Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi işbirliğinde İstanbul'un tek ampute sahası olan Yenişehir Futbol Sahası'nda oynanacak.

ADALET TAKIMINA KARŞI AMPUTE TAKIMI

Bu özel günde gerçekleştirilecek futbol maçında Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un da aralarında olduğu, kadın ve erkek başsavcı vekilleri, hakim ile savcılardan oluşacak karma futbol takımı, Pendik Ampute Futbol Takımı ile sahada buluşacak.

ÖZEL GÜNDE ÖZEL HAKEMLER EŞLİĞİNDE

Düzenlenecek futbol turnuvasında iki takımın kıyasıya mücadelesi beklenirken bu özel maçı eski FIFA kokartlı hakemlerimizden Ahmet Çakar ve Cüneyt Çakır yönetecek.

Yenişehir Osmanlı Bulvarı Ampute Futbol Sahası'nda 2 Aralık saat 10.30'da oynanacak maç, heyecanlı anlara ve renkli görüntülere imza atarak 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık projesine de ev sahipliği yapacak.

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Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi’nden anlamlı proje
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