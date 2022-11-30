Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi’nden anlamlı proje

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi anlamlı ve özel bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Dünya Engelliler Gününe özel planlanan futbol maçı, Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi işbirliğinde İstanbul'un tek ampute sahası olan Yenişehir Futbol Sahası'nda oynanacak.
ADALET TAKIMINA KARŞI AMPUTE TAKIMI
Bu özel günde gerçekleştirilecek futbol maçında Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un da aralarında olduğu, kadın ve erkek başsavcı vekilleri, hakim ile savcılardan oluşacak karma futbol takımı, Pendik Ampute Futbol Takımı ile sahada buluşacak.