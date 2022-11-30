Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi’nden anlamlı proje

ADALET TAKIMINA KARŞI AMPUTE TAKIMI

Bu özel günde gerçekleştirilecek futbol maçında Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un da aralarında olduğu, kadın ve erkek başsavcı vekilleri, hakim ile savcılardan oluşacak karma futbol takımı, Pendik Ampute Futbol Takımı ile sahada buluşacak.