Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi’nden anlamlı proje

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi anlamlı ve özel bir projeye imza attı. Dünya Engelliler Gününe özel planlanan futbol maçı, bugün Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi işbirliğinde İstanbul'un tek ampute sahası olan Yenişehir Futbol Sahası'nda oynandı.
ADALET TAKIMINA KARŞI AMPUTE TAKIMI
Bu özel günde gerçekleştirilen futbol maçında Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Beykoz Başsavcısı Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu, başsavcı vekilleri, hakim ile savcılardan oluşacak karma futbol takımı, Pendik Ampute Futbol Takımı ile sahada buluştu.
ANADOLU ADLİYESİ VE PENDİK BELEDİYESİ'NDEN İŞBİRLİĞİ
Düzenlenen etkinlikte turnuvadan önce konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Hepinizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu güzel etkinliği geleneksel hale getirip devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Engelli kardeşlerimiz toplumumuzun bir parçası. Biz de belediye olarak bu kardeşlerimizin topluma katılımı açısından fayda sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
PENDİK KAYMAKAMINDAN ANLAMLI KONUŞMA
Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ise özel günde yaptığı konuşmasında "Bugün neden bunu yaptık? Bizimle beraber yaşayan engelli kardeşlerimizin toplum içinde yer edinmesi ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak adına buradayız. Kamu hizmeti sunan otoriteler olarak daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkürler. İyi olan kazansın" dedi. Pendik Ampute Futbol Takımı oyuncusu Zülfücan Derin "Çok güzel bir etkinlik. Bizim için lig maçlarından ziyade daha özel maçlarımızdan bir tanesi. Hakemlerimiz birbirinden değerli. Herkese bu güzel gün için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
"ÖNEMLİ OLAN BEYNİMİZDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilli İhsan Kamil Akçadırcı, "Bu anlamlı günde güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Ampüte futbol takımımız bizim grurumuz. Bu takım Türk milletinin kendine inandıktan sonra neler yapabileceğini gösteriyor. Önemli olan beynimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldırmak" dedi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilli Önder Yaman ise "Böyle bir etkinliğin içinde olmaktan keyif aldıklarını söyleyerek, "Engelli kardeşlerimiz her alanda sanatta, sporda, eğitimde hiçbir engel tanımadıklarını zaten bize ispatlıyorlar. Onlar bizim şampiyonlarımız" dedi.
MAÇIN HAKEMLERİ AHMET ÇAKAR VE CÜNEYT ÇAKIR
Eski FIFA kokartlı hakemlerimizden Ahmet Çakar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü anısına ampüte takımı ve yargı mensupları arasında güzel bir maç yapacağız" diyerek maçı yönetmekten mutluluk duyduğunu söyledi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ise, "Biz de Dünya Engelliler Gününe destek olmak için buradayız. Sadece tek bir gün olarak düşünmememiz lazım. Hergün uyandığımızda bu farkındalığı hissetmemiz lazım. Bir dakika sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. O yüzden birbirimize destek olmalıyız" diye konuştu.
KAZANAN AMPUTE FUTBOL TAKIMI OLDU
Yenişehir Osmanlı Bulvarı Ampute Futbol Sahası'nda saat 11.10'da başlayan futbol turnuvasında iki takımın kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Bu özel maçı eski FIFA kokartlı hakemlerimizden Ahmet Çakar ve Cüneyt Çakır yönetirken 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık projesine de ev sahipliği yapıldı. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü maçın kazananı ise 4-3 Pendik Ampute Futbol Takımı oldu.