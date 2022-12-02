Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi’nden anlamlı proje

PENDİK KAYMAKAMINDAN ANLAMLI KONUŞMA

Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ise özel günde yaptığı konuşmasında "Bugün neden bunu yaptık? Bizimle beraber yaşayan engelli kardeşlerimizin toplum içinde yer edinmesi ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak adına buradayız. Kamu hizmeti sunan otoriteler olarak daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkürler. İyi olan kazansın" dedi. Pendik Ampute Futbol Takımı oyuncusu Zülfücan Derin "Çok güzel bir etkinlik. Bizim için lig maçlarından ziyade daha özel maçlarımızdan bir tanesi. Hakemlerimiz birbirinden değerli. Herkese bu güzel gün için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.