Anadolu Adliyesi’nde yeni dönem: Başsavcı Fatih Dönmez göreve başladı

Yargıtay üyeliğine seçilen Zafer Koç'un ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez atandı. Yeni başsavcı Dönmez bugün adliyeye gelerek görevine resmen başladı.

AYNI ADLİYEDE ÖNEMLİ SORUŞTURMALAR YÜRÜTMÜŞTÜ

Son olarak İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Dönmez, bu görevinden önce de uzun süre İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcı olarak önemli soruşturmaları yürütmüştü.

ANADOLU ADLİYESİ'NDE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Bugün saat 10.30 sıralarında İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen Başsavcı Fatih Dönmez, meslektaşları tarafından karşılandı. Adliyenin E Blok Protokol girişinde düzenlenen karşılamada Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Başkan Yardımcısı Menun Kılıç, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personelleri de bulundu.

YENİ BAŞSAVCI GÖREVE BAŞLADI

Yeni Başsavcı Fatih Dönmez'e çiçek takdim edilirken, Dönmez adliye personeli ve savcılarla da kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından makamına geçerek görevine resmen başladı.