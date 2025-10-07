Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Adliyesi’nde yeni dönem: Başsavcı Fatih Dönmez göreve başladı
Giriş Tarihi: 7.10.2025 12:48

Anadolu Adliyesi’nde yeni dönem: Başsavcı Fatih Dönmez göreve başladı

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı olarak görev yaparken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Fatih Dönmez, bugün yeni görevine başladı. Daha önce de Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Dönmez, meslektaşlarının çiçekle karşıladığı ilk gününde resmen adliyenin yönetimini devraldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Anadolu Adliyesi’nde yeni dönem: Başsavcı Fatih Dönmez göreve başladı

Yargıtay üyeliğine seçilen Zafer Koç'un ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez atandı. Yeni başsavcı Dönmez bugün adliyeye gelerek görevine resmen başladı.

AYNI ADLİYEDE ÖNEMLİ SORUŞTURMALAR YÜRÜTMÜŞTÜ

Son olarak İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Dönmez, bu görevinden önce de uzun süre İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcı olarak önemli soruşturmaları yürütmüştü.

ANADOLU ADLİYESİ'NDE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Bugün saat 10.30 sıralarında İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen Başsavcı Fatih Dönmez, meslektaşları tarafından karşılandı. Adliyenin E Blok Protokol girişinde düzenlenen karşılamada Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Başkan Yardımcısı Menun Kılıç, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personelleri de bulundu.

YENİ BAŞSAVCI GÖREVE BAŞLADI

Yeni Başsavcı Fatih Dönmez'e çiçek takdim edilirken, Dönmez adliye personeli ve savcılarla da kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından makamına geçerek görevine resmen başladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Adliyesi’nde yeni dönem: Başsavcı Fatih Dönmez göreve başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz