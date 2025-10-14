ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI BAŞLADI! Olympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Anadolu Efes, EuroLeague'de bu akşam zorlu bir sınavla karşı karşıya: rakip Olimpiakos. Efes, deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Yunan ekibiyle geçmiş yıllarda karşılıklı galibiyetler alıp vermiş olan Efes, bu maçta hem savunmada direnç, hem de hücumda etkinlik arayacak. İşte, Olympiakos – Anadolu Efes maçı hakkında merak edilenler:
Olympiakos ile Anadolu Efes arasındaki mücadele, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 21:15'te başlayacak.
Müsabaka Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu (Peace and Friendship Stadium) sahasında gerçekleşecek.
Lacivert-beyazlı ekip, sezonun ilk üç maçında yalnızca tek galibiyet alabildi. İlk hafta Maccabi Tel Aviv'i 85-78 ile geçerken, Hapoel Tel Aviv ve Partizan karşısında mağlubiyetler yaşadı.
Anadolu Efes'te skor yükünü çeken guard/şutör pozisyonundaki oyuncular ve uzun rotasyon büyük rol oynayacak. Savunma katkısı yüksek oyuncularla dengeli bir kadro dizilimi bekleniyor. Olympiakos cephesinde ise ev sahibi avantajıyla birlikte baskı altında sorumluluk alabilecek yıldızlar ön planda olacak.