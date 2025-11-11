ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI: Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, ligin önemli takımlarından Virtus Bologna deplasmanında galibiyet arayacak. Ligdeki sıralamayı yakından ilgilendiren ve Efes'in şampiyonluk hedefleri için kritik olan bu karşılaşma, basketbolseverler için yüksek tempolu ve heyecanlı bir 40 dakika vaat ediyor. İki takım arasındaki çekişmeli mücadele öncesinde, maçın kesinleşen tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri aşağıda:
Anadolu Efes, İtalya'dan galibiyetle dönerek EuroLeague'de yükseliş hedefliyor. Virtus Bologna ile Anadolu Efes arasındaki THY EuroLeague 12. hafta karşılaşması, 11 Aralık 2025 Salı günü oynanacak.
Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak.
Euroleague'in dokuzuncu haftasında Efes,EA7 Emporio Armani Milan'a Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 97-93 mağlup olmuş, Virtus Bologna ise İspanyol temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'a deplasmanda 87-76 yenilmişti.
Euroleague'de dokuzuncu haftanın ardından Anadolu Efes üç galibiyet ve altı mağlubiyet ile 16., Virtus Bologna ise dört galibiyet ve beş mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.