Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague ilk haftası başlıyor!

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan THY EuroLeague, 2025-26 sezonuna iddialı başlıyor. Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşarak sezona ilk adımını atacak. Bu akşam oynanacak maç taraftarların beklentilerini şekillendirecek. İşte "Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı...
Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv arasındaki mücadele, 30 Eylül 2025 Salı günü yapılacak. TSİ 20:45'te başlayacak karşılaşma, Karadağ'ın Podgorica kentindeki Moraca Arena'da oynanacak.