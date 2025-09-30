Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague ilk haftası başlıyor!
Giriş Tarihi: 30.9.2025 11:26

Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague ilk haftası başlıyor!

THY EuroLeague 2025-26 sezonunun açılış maçında Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Zorlu mücadeleye M:tel Dvorana Moraca sahne olacak. 38 haftalık lige galibiyetle başlamak isteyen takımlar için heyecan dorukta. Lacivert-beyazlı ekip de sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. İşte, tüm maç detayları ve yayın bilgisi...

Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague ilk haftası başlıyor!

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan THY EuroLeague, 2025-26 sezonuna iddialı başlıyor. Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşarak sezona ilk adımını atacak. Bu akşam oynanacak maç taraftarların beklentilerini şekillendirecek. İşte "Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı...

ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv arasındaki mücadele, 30 Eylül 2025 Salı günü yapılacak. TSİ 20:45'te başlayacak karşılaşma, Karadağ'ın Podgorica kentindeki Moraca Arena'da oynanacak.

ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu kritik karşılaşmayı saat 20:45'ten itibaren S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izleyebilirsiniz.

Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv bugüne kadar 39 kez karşılaştı. Bu maçların 22'sini Anadolu Efes kazanırken, 17'sinde mağlubiyet yaşadı.

Avrupa kupalarında toplam 875 maç geride bırakan Efes, bu maçların 494'ünü kazanırken 381'inden mağlup ayrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague ilk haftası başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz