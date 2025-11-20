ANADOLU EFES MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TAKIMLARDA SON DURUM

Anadolu Efes: 11. hafta sonunda dört galibiyet ve yedi mağlubiyet ile 16. sırada bulunuyor. Geçen hafta Bayern Münih'i 74-72 yendi.

FC Barcelona: Yedi galibiyet ve dört mağlubiyet ile ligde altıncı sırada yer alıyor. Son maçında Virtus Bologna'yı 88-81 mağlup etti.