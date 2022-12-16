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Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:40

Anadolu Efes Partizan maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Partizan basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Partizan basket maçı canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. THY EuroLeague’de yedinci sırada yer alan Anadolu Efes, 14. Hafta maçında Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak. Maçı naklen takip etmek isteyen basketbol severler, Anadolu Efes Partizan maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Galibiyet serisi Baskonia karşısında sona eren Lacivert-Beyazlılar, deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçme hedefinde. Peki, Anadolu Efes Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte, Anadolu Efes Partizan maçı canlı izle ekranı ve maça dair tüm detaylar…

Anadolu Efes Partizan maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Partizan basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Partizan maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi soruları yanıt aramaya başladı. THY EuroLeague'de çift maçlı haftanın kapanış karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile mücadele edecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen basketbol severler, Anadolu Efes Partizan canlı izle ekranı için arama motorlarına yöneldi. Sezona kötü başlasa da üst üste kazandığı 5 maçla çıkışa geçen Lacivert-Beyazlılar, bu galibiyet serisini Baskonia karşılaşmasıyla sonlandırdı. Peki, Anadolu Efes Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…

ANADOLU EFES PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in çift maçlı haftasında kapanışı Partizan maçıyla yapacak.

İşte, Anadolu Efes Partizan basket maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları...

ANADOLU EFES PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague karşılaşması Anadolu Efes Partizan maçı 16 Aralık 2022 Cuma bugün oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 22.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Stark Arena'da oynanacak Anadolu Efes Partizan maçı, S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde son maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.

Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.


AVRUPA'DA 781. MAÇ

Anadolu Efes, Partizan karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 781. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 780 karşılaşmada 445 galibiyet ve 335 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 533. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 532 mücadelenin 288'ini kazandı, 244'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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Anadolu Efes Partizan maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Partizan basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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