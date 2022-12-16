Anadolu Efes Partizan maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Partizan basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Partizan maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi soruları yanıt aramaya başladı. THY EuroLeague'de çift maçlı haftanın kapanış karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile mücadele edecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen basketbol severler, Anadolu Efes Partizan canlı izle ekranı için arama motorlarına yöneldi. Sezona kötü başlasa da üst üste kazandığı 5 maçla çıkışa geçen Lacivert-Beyazlılar, bu galibiyet serisini Baskonia karşılaşmasıyla sonlandırdı. Peki, Anadolu Efes Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in çift maçlı haftasında kapanışı Partizan maçıyla yapacak.
İşte, Anadolu Efes Partizan basket maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları...
Stark Arena'da oynanacak Anadolu Efes Partizan maçı, S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde son maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.
Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.
Anadolu Efes, Partizan karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 781. maçını yapacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 780 karşılaşmada 445 galibiyet ve 335 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 533. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 532 mücadelenin 288'ini kazandı, 244'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
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