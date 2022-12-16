Anadolu Efes Partizan maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Partizan basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Partizan maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi soruları yanıt aramaya başladı. THY EuroLeague'de çift maçlı haftanın kapanış karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile mücadele edecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen basketbol severler, Anadolu Efes Partizan canlı izle ekranı için arama motorlarına yöneldi. Sezona kötü başlasa da üst üste kazandığı 5 maçla çıkışa geçen Lacivert-Beyazlılar, bu galibiyet serisini Baskonia karşılaşmasıyla sonlandırdı. Peki, Anadolu Efes Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…