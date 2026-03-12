Anadolu emeği Times Meydanı’nda

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 70. Kadının Statüsü Komisyonu (KSK70) toplantıları, Anadolu'nun yerel üretim mirasını dünya sahnesine taşıdı. New York Türkevi'nde düzenlenen özel iftar organizasyonunda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 15 girişimci kadın ve kadın kooperatifinin ürettiği 23 özgün ürünle hazırlanan menü, uluslararası heyetlerin beğenisine sunuldu. Hatay'ın baharatlarından Manisa'nın zeytinyağına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan menü, lezzetiyle sınırları açtı.

Ziyarete açılan "Köklerden Geleceğe: Kadın Emeği" başlıklı sergide, geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara ve yöresel mutfak kültürüne kadar pek çok eser yer aldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programın, kadınların ekonomik hayatta kalıcı olmalarını sağlayan stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Sergi, New York'un kalbi Times Meydanı'ndaki Nasdaq Kulesi'ne yansıtılarak küresel görünürlük kazandı.