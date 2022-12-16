Anadolu Gençlik Derneği CHP’li Kaya’ya dava açıyor

Saadet Partisi'ne yakın Anadolu Gençlik Derneği (AGD), CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya dava açıyor. Anadolu Gençlik Derneği, derneklerini tecavüzle suçlayan Yıldırım Kaya'nın kendilerinden özür dilemediği gerekçesiyle dava açılacağını açıkladı. Açıklamada; Yapılan hakaretler ve gereksiz ithamlar için hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

"YILDIRIM KAYA, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İFTİRA ATTI"

Anadolu Gençlik Derneği'nin açıklaması şöyle: "CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya TBMM'de kürsü dokunulmazlığının arkasına sığınarak milletimizin meclis kürsüsünden, içerisinde Anadolu Gençlik Derneği'mizin de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarına iftira atan, bu kuruluşları zan altında bırakan asılsız ve ağır ithamlarda bulunmuştur."

"SARFETTİĞİ HAKARETLERDEN GERİ ADIM ATMADI"

"Milletimizin bağrından çıkan Anadolu Gençlik Derneğimize yapılan ağır itham ve hakaretlere gelen tepkiler üzerine yine TBMM kürsüsünden 'Anadolu Gençlik Derneği bu işin dışında' minvalinde açıklama yapmış ancak sarfettiği hakaretlerden geri adım atmamıştır."

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

"Biz, geçmişte olduğu gibi bugün de ecdadımızdan bize emanet bırakılan inanç ve ahlaki değerlere sahip çıkacağız. Asırlardır süre gelen vakıf geleneği ile çalışmalar yapan güzide kuruluşumuzun şahsı maneviyatına yapılan saldırı ve saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Yapılan hakaretler ve gereksiz ithamlar için hukuki süreç başlatılmıştır."

YILDIRIM KAYA'DAN VAKIF VE DERNEKLERE HAKARET

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; TBMM Genel Kurulu'nda aralarında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV), İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Hayrat Vakfı ve Birlik Vakfı'nın da bulunduğu vakıf ve derneklerin isminin yer aldığı döviz ile "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" iddiasında bulunmuştu..