Anadolu lisesi robotik takımı New York’ta şampiyon oldu

Bahçelievler Anadolu Lisesi Robotik Takımı, 18-21 Mart tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde düzenlenen FRC Hudson Valley Regional yarışmasında 48 takım arasından birinci olarak şampiyon oldu.

Zorlu geçen etapların ardından zirveye ulaşan ekip, Türkiye'yi uluslararası platformda başarıyla temsil etti. Elde edilen bu önemli başarı, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini gözler önüne serdi. Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin başarısından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.