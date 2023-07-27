Anadolu Medeniyetleri Müzesi Nerede? Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Anadolu Medeniyetleri Müzesi nerede, konusu bizi başkent Ankara'ya götürecektir. Müze açısından oldukça sengin bir yapıya sahip olan başkentimiz, Ankara medeniyetler Müzesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Geçmişin önemli izlerini taşıyan Medeniyeler Müzesi'ne nasıl gidilir de öncelikle Ankara'ya varılması gerekmektedir. Herhangi bir ulaşım aracı ile ulaştıktan sonra tam adresi bilinerek Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne ulaşılabilir. Burada otobüs, taksi ya da herhangi bir ulaşım aracı kullanılabilir. Aynı zamanda Anadolu Medeniyetleri Müzesi giriş ücreti ne kadar, 150 TL olarak belirlenmiştir.

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ NEREDE?

Anadolu Medeniyetler Müzesi, Cumhuriyet öncesi dönemde 1921 yılında dönemin Kültür Vekili Mübarek Galip Bey'in girişimleri sonucunda kentin ilk müzesi olan Ankara Kalesi'nin Akkale adlı burcunda kurulmuştur. Kültür Vekili Galip Bey'in Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne dair ilk girişimleri Agustus Tapınağı ve Roma Hamamı'nda yer alan antik eserlerin biriktirmeye başlaması ile oluşmuştur. Mübarek Galip Bey'in bu girişimleri yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün de burada Eti Müzesi açılmasına dair fikri benimsemesi ve Hitit bölgesine ait eserlerin toplanması ile Ankara'ya bu eserler toplanmaya başlamıştır. Toplanan eserler ile böylece koleksiyon genişlemiş ve burada geniş bir sergi alanının ortaya çıkması durumu oluşmuştur.



Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde Paleolitik Çağ'dan itibaren eski dönemlere ait eserleri görmeniz ve incelemeniz mümkündür. Geçmişe dair Paleolitik Çağ, Eski Tunç Çağı, Kalkolitik Çağ(Bakır Ve Taş Döemi) Eski Hitit Ve Hitit İmparatorluk Çağı ve bunların yanında Anadolu uygarlıklarına dair pek çok eseri görmek isteyenler Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gidebilir. Burada geçmişe dair birden fazla esere de tanıklık yapabilirsiniz.

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?



Anadolu Medeniyetleri Müzesi, başkentimiz olan Ankara'nın merkezinde bulunan Altındağ ilçesinde Atapazarı Semti sınırları içinde yer almaktadır. Bulunduğu konum itibari ile çok merkezi olan Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne otobüs, minibüs, metro, taksi ve özel araçla rahatlıkla gidilebilir. Aynı zamanda bölgede bulunan Bentderesi dolmuş durakları ile 5 dakikalık yürüme mesafesinden sonra bu duraklardan da gidebilirsiniz.

Anadolu medeniyetler müzesine yakın diğer duraklar ve hatlar ise şunlardır:

• 30402 – Ulus Hal 428 metre uzaklıkla olan ve 6 dakika yürüme mesafesi

• 30044-Tabakhane Camii 617 metre uzaklıkta olan ve 9 dakika yürüme mesafesi

• 30403- Tabakhane Camii 599 metre uzaklıkta olan ve 8 dakika yürüme mesafesi

• 30017-Yeğenbey Vergi Dairesi 626 metre uzaklıkta olan ve 9 dakika yürüme mesafesi

• 303404- Gazi Anadolu Lisesi Son Durak 706 metre olan ve 10 dakika yürüme mesafesi

• Aynı zamanda Anadolu Medeniyetler Müzesi yakınlarından geçen diğer otobüs hatları ise:343, 350, 375 numaralı hatlardır.

Burada şunu not düşmeliyiz: Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin hemen yanından geçen toplu taşıma aracı yoktur. Ulus Meydanı'na ve çevresine de 10 dakika uzaklıktadır.



Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne Giriş Ücreti Ne Kadar?

• Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne 2022 giriş ücreti 60 TL olarak belirlenmiştir. Bu yıl yani 2023 yılında ise 150 TL olarak belirlenmiştir.

• Müze kartınız varsa giriş ücretsizdir. Aynı zamanda öğretmenlere de giriş ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

• Müzede sesli rehberlik sistemi de bulunmaktadır.