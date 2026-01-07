Anadolu muflonunu avlamanın cezası 245 bin lira

DOĞA Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce Anadolu yaban koyunu üretme istasyonlarında yetiştirilen 55 Anadolu yaban koyunundan 27'si Eskişehir'de, 28'i de Kahramanmaraş'ta uygun olan yaşam alanlarına bırakıldı. Görkemli boynuz yapısı, çevikliğini gösteren güçlü fiziği ve ülkemize özgü genetik mirasıyla Anadolu'nun yabani yaşamının en değerli sembolü, doğa ile buluşturulduktan sonra üzerine takılan GPS'li vericiyle uydu üzerinden 7 gün 24 saat takip edilerek korunuyor. Sadece ülkemizde yaşayan ve endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunlarını avlayanlara ise 245 bin TL ceza uygulanıyor.